ما هو حل مشكلة عدم وصول الدعم في حساب المواطن برقم الهوية 1443

حل مشكلة عدم وصول الدعم في حساب المواطن، إن المملكة العربية السعودية تعمل على قدم وساق من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الدعم للمواطنين المستحقين له، وكان لبرنامج حساب المواطن دورا كبيراً في ذلك، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن هذا البرنامج لمساندة الفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية التي تشهدها بعض القطاعات في ظل استمرار الجائحة، ووفرت راتب شهري لكل مواطن مستحق لهذا الدعم يصرف له في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كذلك وفرت بعض الحلول لمشكلة عدم وصول الدعم لبعض المواطنين نتناولها بالتفصيل في السطور القادمة.

حل مشكلة عدم وصول الدعم في حساب المواطن

أعلن القائمون على إدارة برنامج حساب المواطن إجابة لتساؤلات الكثير من المواطنين الذين يواجهون مشكلة في وصول الدعم لهم، حيث أنه في حالة لم يصل الراتب الشهري بشكل طبيعي في الموعد المحدد له كل شهر يحق لهذا المواطن تقديم شكوى عبر إرسال طلب على خدمة «صوتك مسموع» وبعدها يقوم المواطن بتحديد نوع إرسال الطلب وهو المدفوعات ثم يحدد نوع الطلب الفرعي وهو استقبال الدفعة، وفور الانتهاء من ذلك يتم دراسة الطلب وحل المشكلة ويرسل الراتب الشهري على حساب المواطن في أقرب وقت ممكن.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

هناك بعض الخطوات التي يجب على جميع المستفيدين من برنامج حساب مواطن إتباعها من أجل تحديث بيانات الحساب في هذا البرنامج لاستمرار تقديم الدعم لهم بشكل إلكتروني باستخدام رقم الهوية فقط، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى برنامج حساب المواطن.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة عالية.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة عالية. الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

إختيار خدمة تحديث البيانات.

تحديد منطقة التي يقطنها المواطن كذلك المدينة والحي والشارع.

إستكمال إدخال البيانات مثل هاتف المنزل ورقم الجوال ورقم آخر للجوال.

بعدها يتم إدخال جميع بيانات الحساب البنكي.

يتم الضغط في النهاية على زر التأكيد.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن

إن طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن على الموقع الإلكتروني عبر الدخول إلى رابط الاستعلام عن الدعم في حساب المواطن برقم الهوية فقط وهو ca.gov.sa ثم الدخول إلى المكان المخصص للاستعلام وتقديم الاستفسارات والشكاوى وملء الخانة المسموح بها الكتابة بما تريد.