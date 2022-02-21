نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي طريقة تحديث البيانات في توكلنا تلقائيا بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث البيانات في توكلنا تلقائيا، إن أكثر ما يبحث عنه جميع المستفيدين من تطبيق توكلنا هو الوصول إلى طريقة تحديث البيانات الشخصية في تطبيق توكلنا في حالة أن طرأ عليها أي تغيير، وفيما يلي سوف نتناول نتحدث بشكل مفصل عن آلية تحديث هذه البيانات بالإضافة إلى ماهية التطبيق بوجه عام.

طريقة تحديث البيانات في توكلنا تلقائيا

أعلن تطبيق توكلنا عن إمكانية تحديث البيانات الشخصية بكل سهولة في حالة تغيرها بأي شكل من الأشكال في أبشر عن طريق التسجيل بحساب المستفيد في أبشر أفراد، وذلك بعدما تساءل أحد المواطنين عن أن البيانات القديمة لا زالت موجودة بالتطبيق على الرغم من إصدار الهوية الجديدة وهو الآن يبحث عن طريقة لتحديث هذه البيانات.

وكان رد تطبيق توكلنا أنه بمجرد تغيير البيانات في أبشر يتم تحديثها تلقائياً في تطبيق توكلنا، كذلك يمكن تحديث البيانات عبر سحب الشاشة من أعلى إلى أسفل وحينها سوف يتم تحديث البيانات.

دلالات الأكواد الملونة في توكلنا

وكان قد أوضح تطبيق توكلنا من قبل عن ماهية الأكواد الملونة في هذا التطبيق والموجودة في الشاشة الرئيسية وقال أنها وسيلة فعالة وتم اعتمادها لتكون إثباتا للحالة الصحية لكل من المواطنين والمقيمين والزائرين في المملكة العربية السعودية، ويدل اللون الأخضر الغامق على أن المواطن قد تلقى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد كاملةً.

أما بالنسبة إلى اللون الأخضر فيدل على أن هذا المواطن لم يثبت حتى الآن إصابته بالفيروس أو حتى تلقيه جرعة اللقاح وأنه غير محصنا منه، كذلك يدل اللون البرتقالي عن أن هذا الشخص مخالط لأشخاص مصابين بفيروس كورونا، أما عن اللون البني فيدل على إصابة هذا المواطن بالفيروس، وأخيراً اللون البنفسجي يدل على حالة هذا المواطن كونه قادماً من السفر.

ماهية تطبيق توكلنا

إن تطبيق توكلنا هو تطبيق تم اعتماده من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ضمن خطة الدولة الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وقام بتطويره المركز الوطني للمعلومات ليشتمل على أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تفيد في الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه بها، وعن طريق تطبيق توكلنا يتم إخطار المواطن بالمناطق التي ينتشر فيها الوباء بشكل كبير والأماكن التي تم عزلها بسبب تفشي الفيروس، وبمجرد الإبلاغ عن حالات الاشتباه في هذا التطبيق يتم تقديم مساعدات طبية له على الفور.