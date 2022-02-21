عاجل| بوتين يطالب أوكرانيا بإنهاء فورى لكافة الأعمال العسكرية فى دونباس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طالب السلطات الأوكرانية بإنهاء فورى لكافة الأعمال العسكرية فى دونباس، وذلك بعد توقيعه قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.





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