عاجل.. بريطانيا: روسيا تنصلت من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، بأن بريطانيا أصدرت بيانا عاجلا بشأن اتخاذ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قرارا بالاعتراف بجمهورتى لوغانسك ودونيتسك، مطالبا الجمعية الفيدرالية فى روسيا والاتحاد الروسى على توقيع اتفاقيات الصداقة مع الجمهوريتين.





واعتبرت بريطانيا أن روسيا تنصلت من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين فى شرق أوكرانيا. وأكد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، أن اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين انتهاك لوحدة أراضى أوكرانيا.

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