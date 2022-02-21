عاجل- لحظة بلحظة.. تطورات الحرب على أوكرانيا (مُحدث)

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، كلمة إلى الشعب الروسى، وتناول خلالها الوضع فى أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، كلمة إلى الشعب الروسى، وتناول خلالها الوضع فى أوكرانيا. وفى نهاية الكلمة وقع بوتين على وثيقة الاعتراف جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك. عاجل.. بوتين: أوكرانيا ليست دولة جوار فقط ولكن لدينا تاريخ وثقافة مشتركة عاجل.. الرئيس الروسى: الدولة الأوكرانية فقدت سيادتها عاجل.. رئيس روسيا يحذر: أوكرانيا تستطيع صنع أسلحتها النووية بسهولة عاجل.. بوتين: أمريكا والناتو يستحوذان على أراضى أوكرانيا كمسرح عمليات حربية عاجل.. بوتين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد يشكل خطرا على أمن روسيا عاجل.. بوتين: روسيا يحق لها اتخاذ القرارات التى تضمن أمنها عاجل.. بوتين: على من احتل السلطة فى أوكرانيا وقف العمليات العسكرية فورا عاجل.. بوتين يوقع قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عاجل| بريطانيا: اعتراف بوتين بالانفصاليين بأوكرانيا انتهاك لاتفاقيات مينسك عاجل| الاتحاد الأوروبى: سنرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين بأوكرانيا الرئيس الأوكرانى: ناقشت مع الرئيس الأميركى أحداث الساعات الأخيرة عاجل| جونسون: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا بايدن يعقد اجتماعا عاجلا بفريقه الأمنى بعد اعتراف بوتين بانفصاليى أوكرانيا عاجل.. جوتيريش يقطع زيارته إلى الكونغو ويعود إلى نيويورك بسبب أزمة أوكرانيا

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