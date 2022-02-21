عاجل.. بوتين: على من احتل السلطة فى أوكرانيا وقف العمليات العسكرية فورا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده طلبت المحافظة على سلامة الأراضى الأوكرانية، مطالبا من احتل السلطة فى كييف إلى وقف العمليات العسكرية فورا وإلا فالمسؤولية عن استمرار النزيف يقع على السلطة الأوكرانية.





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