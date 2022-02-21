عاجل| جونسون: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أكد أن اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا، مؤكدًا أنه سيتصل بالرئيس الأوكرانى الآن لأعلن تضامن بريطانيا معه.





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