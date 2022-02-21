بوتين: انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يهدد أمن روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن أمن بلاده سيواجه العديد من التهديدات، في حالة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال بوتين - في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إذا واجهت روسيا مثل هذا التهديد المتمثل في انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. فإن التهديدات التي ستتعرض لها بلادنا ستزداد عدة مرات"، مذكرًا بالمادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، التي تنص على أنه ينبغي على جميع دول الحلف أن تقاتل إلى جانب أحد أعضائها في حال تعرضه إلى هجوم.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم إبلاغ موسكو بأن بعض دول "الناتو" تعارض انضمام أوكرانيا إلى الحلف. ومع ذلك، فإنه تم التوقيع سابقًا على مذكرة فتحت أبواب "الناتو" لكلًا من أوكرانيا وجورجيا.
واختتم بوتين حديثه قائلًا: "لا توجد إجابة على سؤالي، لماذا فعلتم ذلك؟..تحت ضغط من الولايات المتحدة - هذا هو الجواب".
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