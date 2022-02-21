رقم الشيخ محمد بن زايد الخاص sheikhmohammed.ae لطلب المساعدات المالية وسداد الديون وبناء وترميم المساكن والمساعدات العلاجية، حيث يبحث الملايين من داخل دولة الأمارات ومنن خارجها عن طرق التواصل مع ديوان الشيخ محمد بن زايد الذي يقوم بتقديم ملايين الدراهم سنويا كمساعدة للمتقدمين بطلبات المساعدة، ونتيح للمستخدمين كافة سبل التواصل مع المؤسسة الخيرية وإتاحة الأرقام والبريد الإلكتروني الخاص بها.

رقم الشيخ محمد بن زايد الخاص sheikhmohammed.ae مساعدة مالية على البريد الإلكتروني

يبحث العديد من الموجودين في العالم العربي او الموجودين في خارجه إلى أي وسيلة للمساعدة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث يتقدم المواطنين للمؤسسات الخيرية لطلب الدعم، وتقوم مؤسسة بن راشد الخيرية بتقديم المساعدة في جميع أنحاء العالم، وقد ثبت تقديمها لمساعدات في كافة الدول وليس بالإمارات فقط، وذلك مع تحضير المستندات الثبوتية للبيانات والحاجة أيضا.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب مساعدة

تجهيز صورة ضوئية من البطاقة الشخصية الوطنية للمتقدم بالطلب.

تحضير صورة من جواز السفر لأفراد الاسرة، إن وجد.

إثبات الدخل وإحضار المستندات التي تفيد الاحتياج.

تقديم طلب المساعدة وذكر الحاجة فيه.

الطلبات المقدمة للدعم من مؤسسة الشيخ بن زايد الخيرية

يقوم المواطن الإماراتي بالتراسل مع المؤسسة لطلب الدعم المالي العاجل، وذلك لطلب المساعدة المالية للمحتاجين وطلبات ترميم المنازل الآيلة للسقوط أو المساعدات العلاجية العاجلة للجراحات الدقيقة، ويتم أيضا تلقي طلبات منح التعليم للمتفوقين الذين ليس لديهم سبيل للصرف، ويتم تلقي الطلبات عبر البردي الإلكتروني أو بتلقي المكالمات، على أن يتم إرسال المستندات المطلوبة وما يثبت الاحتياج مقرون بتقديم معروض طلب على الربد الإلكتروني وتقوم الجهة المختصة بالمؤسسة بدراسة كافة الطلبات بشكل مدقق والرد عليها بالدعم المطلوب.

كيفية التواصل لطلب المساعدة من مؤسسة الشيخ ورقم الهاتف