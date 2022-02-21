عاجل.. الناتو: روسيا تواصل تأجيج الصراع فى شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بحسب نبأ عاجل ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا تواصل تأجيج الصراع فى شرق أوكرانيا، وأن القرار يقود سيادة أوكرانيا وسيادة أراضيها. يأتى ذلك على خلفية اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بجمهوريتى دونيتسك ولوغانسك.

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