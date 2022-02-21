عاجل|بريطانيا: لن نسمح لانتهاكات روسيا لالتزامتها الدولية أن تمر دون عقاب

جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية البريطانية، أن الخطوة الروسية الأخيرة - اعتراف الرئيس الروسى فلادمير بوتين باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا- تظهر أن موسكو اختارت طريق المواجهة على طريق الحوار.





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