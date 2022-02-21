عاجل.. ارتفاع خام برنت بعد قرار بوتين الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك

جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل منذ قليل، خبرا يفيد بارتفاع خام برنت بعد قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك.





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