الاتحاد الأوروبي يندد باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أعرب مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الاثنين، عن رفضه لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وكتب بوريل في تغريدة: "يعتبر الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا واتفاقيات مينسك".
وأضاف: "سوف يتصرف الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بوحدة وحزم وتصميم تضامنا مع أوكرانيا".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.
وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.
كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.
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