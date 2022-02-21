نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط http://epedu.gov.iq/للاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 كل المحافظات في المقال التالي
رابط http://epedu.gov.iq/للاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 كل المحافظات ، حيث ظهرت منذ ايام قليلة نتيجة القبول الموازى لكل المحافظات فى العراق بعد الانتهاء من امتحانات تلك المرحلة فى الايام القليلة الماضية وتزداد عمليات البحث فى جوجل على تلك النتائج واعلنت وزارة التربية العراقية عن الانتهاء الرسمى لتصحيح الاوراق ورصد الدرجات لكل الطلاب وانهم بالفعل قد اعلنوا عن النتائج بشكل رسمى عبرالموقع الرسمى ويبحث العديد من طلاب عن تلك النتيجة من اجل الحصول عليها وتعتبر نتائج القبول الموازى من اهم النتائج فى المراحل التعليمية فى العراق نظرا لان الناجحين فيها يلتحقوا بكافة الجامعات فى كل المحافظات وسوف نرصد لكم طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 كل المحافظات عبر موقعكم ثقفنى نيوز
الاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022
كما اوضحنا لكم انه تم الاعلان عن نتائج القبول الموازى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ولا يستطيع عدد من الطلاب فى الاستعلام بشكل صحيح عن نتائج القبول الموازى وسوف نوضح لكم طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى فى كل المحافظات فى العراق
طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى فى العراق
- يمكن الان للطالب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- يختار الطالب أيقونة الاستعلام علي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021/2022
- يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني في الخانات التي سوف يجدها امامه في الموقع
- ويقوم بتسجيل المحافظة التابع لها
- ينقر الطالب علي عرض النتيجة الان ويقوم بمعرفة نتيجته
نسبة النجاح فى مرحلة القبول الموازى
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نسبة النجاح والناجحين في مرحلة القبول الموازي وعن عدد الطلاب الناجحين والقادرين علي التقدم باوراقهم الي مخلتف الجامعات العراقية فى كل المحافظات وتم الاعلان من قبل وزارة التعليم العراقية عن قبول ما يقرب من 22 الف طالب وطالبة ويمكنهم الان التقدم باوراقهم في الجامعات العراقية في كل المحافظات وتعد تلك نسبة النجاح كبيرة مقارنة بالعام السابق عندما تم قبول عدد بسيط جدا عن هذا العدد الحالي وهو 3500 طالب فقط وتم اعلان النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية العراقية نظرا للانتشار الكبير لفيرس كورونا المستجد فى كل المحافظات وتسعي الوزارة لتقليل عدد الاصابات بين الطلاب من خلال اعلان كل النتائج عبر موقعها الرسمى .
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ