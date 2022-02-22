بوتن يأمر الجيش بـ"حفظ السلام" بالمناطق الانفصالية بأوكرانيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مساء الاثنين، الجيش بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، اللتين اعترف لتوّه باستقلالهما.

ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتن وزارة الدفاع الروسية بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين دونيتسك ولوغانسك". ووقع بوتن في وقت سابق مرسوما بالاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، وهما جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتان من جانب واحد، كدولتين صغيرتين مستقلتين. وشكل هذا الإعلان تحديا للتحذيرات الغربية من أن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية وستقضي على مفاوضات السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

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