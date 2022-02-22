عاجل.. ماكرون يدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك ويطالب بعقوبات أوروبية

جدة - نرمين السيد - أعلن الإليزية، أن الرئيس الفرنسى مانويل ماكرون أدان اعتراف موسكو بالانفصاليين الأوكرانيين، بحسب ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز".



جدة - نرمين السيد - أعلن الإليزية، أن الرئيس الفرنسى مانويل ماكرون أدان اعتراف موسكو بالانفصاليين الأوكرانيين، بحسب ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز". وطالب ماكرون، بعقوبات أوروبية محددة الأهداف، كما طالب بعقد اجتماعا طارئا بمجلس الأمن لبحث الأزمة الأوكرانية.

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