راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 متي يتوقف وما هي أسباب الرفض

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عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443، بعد طول انتظار وترقب بدأت الرسائل النصية تصل تدريجياً إلى المستفيدين. الذين تم قبول استحقاقهم برنامج الضمان المطور الجديد.

هذا وسوف يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد الدفعة الثانية، وبعدها سوف يحين موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 للدفعة الثالثة.

حيث أوضح مصدر مسؤول أنه بدأة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مراجعة بعض الطلبات المقدمة مؤخرا. حيث أشار إلى أن الوزارة تبذل جهودا دؤوبة للانتهاء من دراسة طلبات المتقدمين، وصدور أهلية الاستحقاق. لكن ما هي أسباب الرفض ومتي يتوقف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443.

ما هي أسباب رفض راتب الضمان الاجتماعي

هناك بعض المستحقين، والذي تم صدور أهلية الاستحقاق في صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، لكن يتفاجأ البعض برفض صرف المعاش من قبل برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهناك بعض الأسباب لتلك الرفض نوضحها لكم كما يلي :

بيانات غير صحيحة عن إجمالي دخل الأسرة.

بعد تجميع البيانات التي أدخلها المسجل ، هناك اختلاف مع قاعدة البيانات الحكومية.

عدم إضافة الأصول الثابتة المملوكة للمسجل.

ولحل مشكلة أهلية الضمان ، التي يمكن التغلب عليها عن طريق إعادة تقديم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443. وذلك من خلال إعادة طلب التسجيل والتأكيد من البيانات الصحيحة قبل تقديم طلب تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

متي موعد إعلان نتائج الأهلية للضمان المطور الجديد

بعد الإعلان عن نزول الدفعة الأولي من راتب الضمان في 20 فبراير ونتائج الاستحقاق، سوف يتم تحديد هذا التاريخ للإفراج الدوري عن المدفوعات وإعلان نتائج الأهلية للمستفيدين من برنامج الضمان المطور الجديد.

لكن هذا لم يتم بشكل رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى الآن ، وبالتالي هناك حالة من الاندفاع إلى إعلان النتائج ، وفي غضون ذلك يمر طلب الموافقة أو الرفض بعدة خطوات.

حيث تبدأ بدخول الموقع الإلكتروني على رابط الضمان الاجتماعي المطو، حيث بدأ من يوم 20 نوفمبر 2021 حتى 25 مايو 2022. ثم تدقيق البيانات ومقارنتها من قبل الجهات المختصة للتأكد من دقتها ، ثم التوجه إلى اللجان المختصة للعثور عليها ، ثم يتم إرسال البيانات نتيجة الطلب في حال قبولها أو مرفوض.

بعد صدور أهلية الاستحقاق من قبل لجنة فحص طلبات الأهلية، يتم بعدها فتح الباب لمن ثبت عدم أهليته لتقديم الشكاوى ومعرفة أسباب الرفض، بعد ذلك تم الرد على تقديم التظلم والاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض من خلال لجان متخصصة من برنامج المضان الاجتماعي المطور الجديد.

ما هي شروط استمرار صرف راتب الضمان الاجتماعي

يشترط المستفيد الامتثال لمتطلبات وزارة التنمية البشرية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال.

الالتزام ببرامج التدريب وتنمية المهارات والتوظيف لأفراد الأسرة الأصحاء المؤهلين للحصول على دعم راتب الضمان الاجتماعي.

ألا يكون المستفيد مقيماً في أحد المنازل أو المرافق السكنية التي ترعاها الدولة.

كذلك ألا يكون مالكًا لعقار أو أرض أو أصولًا ذات قيمة عالية.

إذا كان لدى الأسرة المستفيدة أكثر من عائلة واحدة ، فسيتم احتساب كل عائلة كعائلة منفصلة ويحق لها الحصول على معاش تقاعدي منفصل.

يستمر حق الأسرة في المعاش إذا كان أحد أفرادها يقيم في الخارج لأغراض الدراسة أو خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة.

متى يتوقف دفع معاش الضمان الاجتماعي المطور

في حالة فقدان أي من شروط الاستحقاق المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

البيانات الواردة في رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية سواء للفرد أو الأسرة غير صحيحة.

عدم قيام المستفيد بتحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إخطاره بطلب تحديثها.

عدم التزام المستحق بخطة إعادة التأهيل الخاصة به.

إثبات قدرة المستفيد على العمل ، وعدم وجوده للبحث عن عمل ، مثل عدم وجود تطبيق في منصات التوظيف المعتمدة من قبل الوزارة والشركات التابعة لها.

رفض عروض العمل والتدريب المناسبة التي يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الوصول إليها.

الإقامة الدائمة في منشأة سكنية أو علاجية.

التنازل الاختياري عن المعاش.

وفاة المستفيد لا قدر الله.

تلك كان أهم التفاصيل والأحداث عن راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443، بالإضافة إلي إجابة السؤال حول متي يتوقف وما هي أسباب الرفض.