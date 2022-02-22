أرقام مساعدة مالية من الشيخ محمد بن راشد من المؤسسة الخيرية التي قام بإطلاقها لمساعدة المحتاجين من داخل الوطن ومن خارجه، حيث قامت المؤسسة على مدار السنوات الماضية منذ إنشائها بتقديم المئات من المساعدات التي شملت تقديم المال لغير القادرين وبناء مساكن آيلة للسقوط أو توفير مساكن جديدة، كما تتيح المؤسسة أيضا تقديم نفقة العلاج لغير القادرين وكذلك المنح التعليمية بما جعلها مقصدا لجميع راغبي الحصول على الدعم.

أرقام مساعدة مالية من الشيخ محمد بن راشد mbrch.gov.ae الخيرية (رقم خاص – واتساب)

ويشتهر الشيخ بمؤسسته الخيرية بالأيادي البيضاء في جميع دول العالم بعد إنشائهم المدارس والمستشفيات في العديد من الدول الفقيرة لمساعدتها على الحصول على حياة أفضل كما يقوم باستقبال الطلبات الخاصة من المواطنين الغير قادرين وبحث المساعدة المطلوبة لهم عبر القنوات الشرعية للدعم مع إثبات الاستحقاق وأيضا تقديم المعلومات اللازمة وتقديم معروض الطلب عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة.

كيف أطلب مساعدة عاجلة من الشيخ محمد بن راشد

يتم التوجه لعدد من الجهات مثل:

الاتصال على الأرقام المتاحة للمؤسسة أو الحصول على الرقم الخاص للشيخ.

أرسال رسالة على الواتساب الخاص بالمؤسسة.

التراسل وارسال البيانات والمستندات على البريد الإلكتروني للمؤسسة.

معروض طلب لمؤسسة محمد بن راشد

يتم الدخول على البريد الإلكتروني للمؤسسة.

أو عبر بريد الشيخ محمد بن راشد الخاص https://sheikhmohammed.ae/ar-ae/contact، يتم طباعته ثم نسخه في صفحة بحث جوجل.

https://sheikhmohammed.ae/ar-ae/contact، يتم طباعته ثم نسخه في صفحة بحث جوجل. أو التراسل عبر [email protected]

يتم تسجيل اسم المرسل وبياناته الشخصية كاملة.

يقوم بإرسال صورة له من الهوية الوطنية الخاصة، على أن تكون الهوية حديثة.

يتم تسجيل رمز التحقق.

يقوم بإرسال الطلب.

من الممكن التواصل على رقم المؤسسة +9714-6669332.

رقم المؤسسة الخيرية: +4179-6669332 – 0097126886666 – من خارج الإمارات 0097143613000 – رقم المسجات 800763.

أو عبر الرقم الخاص بالشيخ بن راشد +9714- 2546161 (وهو الرقم الوحيد المتاح).

ومن الهام الإشارة إلى ضرورة تسجيل كافة البيانات المقدمة من المستفيدين بشكل صحيح، على أن تقوم المتزوجة بتسجيل كافة البيانات وبطاقة الزواج ويكون غير المتزوج بتقديم ما يثبت ذلك، وتكون الطلبات الممولة بالمستندات هي ما يتم الالتفات إليه على أن يتم الرد بحد أقصى بعد 40 يوم من التقديم.