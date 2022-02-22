جلسة عمل مشتركة بين وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها السعودى

جاء ذلك، خلال جلسة عمل مع نظيرها السعودى وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبى، أمس الإثنين بالرياض.
وأكدت أن هذه الرؤية تتقاطع فى كثير من أهدافها وبرامجها ومشاريعها مع برنامج "تعهُّداتى" الذى التزم فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى للشعب الموريتانى ولشركاء موريتانيا بالتصدى للعراقيل التى تحول دون بروز اقتصاد منفتح ومتنوع، تتكامل فيه قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحرى والمعادن والسياحة والنفط والغاز.
ونقلت وزارة التجارة عن الوزيرة قولها، إن القطاع الخاص يحتل مقام الصدارة ضمن هذه الرؤية الشاملة، إدراكا لمكانته وللدور الجوهرى الذى يجب أن يلعبه فى الإصلاح والإقلاع الاقتصادى.
وقدمت الوزيرة الموريتانية خالص شكرها وتقديرها للسلطات السعودية على الدعوة الكريمة التى وجهت لها لزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكانت الوزيرة الموريتانية قد ترأست وفدا رفيع المستوى من الاتحاد الوطنى لأصحاب العمل الموريتانيين برئاسة محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد وعشرات من رجال الاعمال فى مجالات الصناعة والسياحة.
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