مقتل جنديين بـ الجيش الأوكرانى وإصابة 4 آخرين فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة الأوكرانية، وفق ما ذكرت وكالة روسيا اليوم، أن جنديين قتلا، وأصيب 3 آخرون جراء قصف قرية زايتسيفو، والتى تقع على بعد 30 كيلومترا من شمال دونيتسك، كما أُصيب جندى رابع باستهداف بلدة فوديانوى.

وكشفت "روسيا اليوم" أنه منذ الخميس الماضى تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا، التى تستمر فيها أزمة عسكرية سياسية نشبت عام 2014، تصعيدا حادا حيث تحدثت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا عن أنشط عمليات قصف تتعرضان لها خلال الأشهر الأخيرة، متهمتين السلطات فى كييف بانتهاك سافر لنظام وقف إطلاق النار.