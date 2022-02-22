اجتماع طارئ لـ مجلس الأمن لبحث الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة روسيا اليوم أن مصدر فى البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أكد لـ وكالة "نوفوستى" الروسية أن مجلس الأمن الدولى سيبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.





وأوضح المصدر أن عقد الاجتماع يتوقع عند الساعة التاسعة مساء الاثنين بتوقيت نيويورك، أو الساعة الخامسة فجر الثلاثاء بتوقيت موسكو. ودعا الأعضاء الغربيون فى مجلس الأمن الدولى إلى اجتماع طارئ مساء أمس الإثنين، للبحث فى القرار الروسى الاعتراف بـ استقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس. ومن بين الدول التى أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا" وفقا للمصدر نفسه.

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