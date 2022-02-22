مسؤول أمريكى: واشنطن ستتعامل بـ دبلوماسية لحل الأزمة فى أوكرانيا.. بشرط

وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى قد دعا لـ انعقاد اجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندى"، والتى تشكلت فى عام 2014، لتسوية الأزمة فى أوكرانيا، بمبادرة من قادة "روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا" على خلفية اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.
جاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة روسيا اليوم، نقلا عن خطاب موجه بثه الرئيس الأوكرانى، فجر اليوم الثلاثاء.
وأكد الرئيس الأوكرانى أن أوكرانيا لها حدودها المعترف بها دوليا، وهى ستبقى كما هى بغض النظر عن أى إعلانات أو أعمال من قبل روسيا، معتبرا أن الاعتراف باستقلال المناطق المحتلة من مقاطعتى دونيتسك ولوغانسك قد يعنى انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك وتجاهلها لمقررات صيغة نورماندى، وهذا يقوض جهود السلام ويدمر الصيغ القائمة للتفاوض.
وأضاف فلاديمير زيلينسكى أن روسيا بقراراتها اليوم، والمحتملة غدا تشرعن وجود قواتها التى كانت موجودة فى المناطق المحتلة بدونباس منذ عام 2014"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتفظ بحقها فى الدفاع المشترك، واصفا قرار موسكو بأنه "انتهاك لوحدة أراضى أوكرانيا" وأن روسيا ستتحمل مسؤولية ذلك.
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