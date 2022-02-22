قرار عاجل من الرئيس الأوكرانى بعد اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى أنه دعا لانعقاد اجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندى"، والتى تشكلت فى عام 2014، لتسوية الأزمة فى أوكرانيا، بمبادرة من قادة "روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا" على خلفية اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك.





جاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة روسيا اليوم، نقلا عن خطاب موجه بثه الرئيس الأوكرانى، فجر اليوم الثلاثاء.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأكد الرئيس الأوكرانى أن أوكرانيا لها حدودها المعترف بها دوليا، وهى ستبقى كما هى بغض النظر عن أى إعلانات أو أعمال من قبل روسيا، معتبرا أن الاعتراف باستقلال المناطق المحتلة من مقاطعتى دونيتسك ولوغانسك قد يعنى انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك وتجاهلها لمقررات صيغة نورماندى، وهذا يقوض جهود السلام ويدمر الصيغ القائمة للتفاوض.

اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك

وأضاف فلاديمير زيلينسكى أن روسيا بقراراتها اليوم، والمحتملة غدا تشرعن وجود قواتها التى كانت موجودة فى المناطق المحتلة بدونباس منذ عام 2014"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتفظ بحقها فى الدفاع المشترك، واصفا قرار موسكو بأنه "انتهاك لوحدة أراضى أوكرانيا" وأن روسيا ستتحمل مسؤولية ذلك.

وشدد الرئيس الأوكرانى على أن أوكرانيا لن تسلم شيئا لأحد، مؤكدا مع ذلك تمسك العاصمة الأوكرانية كييف بالجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة.