نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ضربة جزاء الهلال أمام النصر صحيحة؟ خبراء التحكيم يجيبون في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحت ضربة جزاء الهلال أمام النصر بطاقة التأهل للأزرق ليعبر بنجاح إلى الدور النصف نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وكان الهلال متأخرًا في النتيجة بفارق هدف سجله النصر مبكراً في الدقيقة 17′ ولم تستطع كتيبة رامون دياز هز شباك العالمي طوال الشوط الأول، وبعد مرور 15′ دقيقة تقريبا على انطلاق الشوط الثاني أحرز الزعيم التعادل عبر رأسية إيغالو في الدقيقة 62′ ثم زار الهلال شباك النصر مرة أخرى في الدقيقة 80′ عبر ضربة جزاء اختلفت الآراء حول صحتها، ونفذها المتألق سالم الدوسري بإتقان ووضعها بالشباك ليهدي بطاقة التأهل للقوة الزرقاء.

جدل واسع حول ضربة جزاء الهلال أمام النصر

لم يتردد حكم مباراة الهلال والنصر في اتخاذ قراره بمنح ضربة جزاء للزعيم، وكذلك لم يلجأ لتقنية الفيديو “VAR” لمراجعة اللقطة مرة أخرى، واتخذ الحكم الجزائري “مصطفى غربال” قراره على الفور بعد اصطدام مدافع النصر “عبد الإله العمري” مع الدفع باليد للاعب الهلال “سالم الدوسري” في الدقيقة 73′ من عمر اللقاء.

ونال مهاجم النصر فينسنت أبو بكر بطاقة صفراء بسبب ركلة جزاء الهلال رغم أنه لم يشارك في ارتكاب المخالفة، ولكن ركله للكرة بعيدا اعتراضا على قرار الحكم كان كفيلاً لحصوله على الإنذار.

وانتقد الهداف الكاميرني أبو بكر قرارات الحكم عقب نهاية مباراة الهلال والنصر في مقابلة مع قناة ssc الرياضية، وأكد أن الحكم يقوم باحتساب المخالفات عند حدوث أي تلاحم بين اللاعبين مشيرا إلى أن مثل الاحتكاكات تحدث وهي أمر طبيعي لأنها مباراة كرة قدم وليست مباراة تنس على حد تعبيره.

تعليق المرداسي على ضربة جزاء الهلال امام النصر

أكد فهد المرداسي، الخبير التحكيمي بشبكة قنوات الشركة الرياضية السعودية “ssc” في فقرة الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والنصر في كأس الملك، عدم صحة قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء لصالح الهلال، وذلك لأن مدافع النصر لم يقم بدفع، ولا مسك، ولا عرقلة، ولا ركل لاعب الهلال موضحًا إنه كان هناك تنافس طبيعي بين كلا اللاعبين.

وأضاف المرداسي قائلاً: “لاعب الهلال لم يكن يتحايل عند سقوطه، وبالتالي القرار الصحيح هنا هو استمرار اللعب، وعدم وجود مخالفة، وبالتالي ضربة جزاء الهلال غير صحيحة”، وأكد الحكم الدولي السابق استدعاء حكم الفيديو لحكم المباراة لمراجعة اللقطة مرة أخرى، ولكنه لم يستجب له.

سمير عثمان: ضربة جزاء الهلال أمام النصر صحيحة بنسبة 100%

لم يتفق الخبير التحكيمي سمير عثمان مع المرداسي، وأكد عبر برنامج “أكشن مع وليد” في فقرة الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والنصر، أن ضربة جزاء التي احتسبت لهلال صحيحة بنسبة 100%, وذلك لتدخل مدافع النصر بدون داعي على لاعب الهلال مشيرا إلى أن التدخل لم يكن فيه تنافس على الكرة.

وأضاف عثمان أن العمري تدخل بقوة على الدوسري مما أفقده توازنه ثم سقوطه على الأرض مشيدًا بالتمركز الممتاز للحكم وتواجده بجانب حدوث المخالفة مشيرًا إلى أن السبب الوحيد وراء الجدل الذي أثير حول صحة ضربة جزاء الهلال هو استدعاء حكم الفيديو لحكم الساحة رغم وضوح اللعبة، وعدم الحاجة لمراجعتها.