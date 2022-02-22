جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة روسيا اليوم، أن إذاعة بوركينا فاسو العامة، أعلنت حدوث انفجار فى موقع للتعدين، حدث، مساء أمس الإثنين، فى محلية غبومبلورا، فى إقليم بونى، جنوب غربى بوركينا فاسو.
وأسفر الانفجار عن مقتل نحو 60 شخصا، مشيرة إلى أن "الحصيلة المؤقتة هى حوالى 60 قتيلا ونحو 50 جريحا.
وبحسب المصادر فإن ما لا يقل عن 55 شخصا قتلوا فى مكان الحادث وتوفى 4 آخرون متأثرين بجراحهم فى المراكز الصحية.
وقال شهود عيان، إن الانفجار وقع بموقع للتنقيب عن الذهب عندما اشتعلت النيران فى متفجرات مخزنة فى الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 60 شخصا عقب انفجار مروع بـ منجم للذهب فى بوركينا فاسو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.