مصرع 60 شخصا عقب انفجار مروع بـ منجم للذهب فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة روسيا اليوم، أن إذاعة بوركينا فاسو العامة، أعلنت حدوث انفجار فى موقع للتعدين، حدث، مساء أمس الإثنين، فى محلية غبومبلورا، فى إقليم بونى، جنوب غربى بوركينا فاسو.

وأسفر الانفجار عن مقتل نحو 60 شخصا، مشيرة إلى أن "الحصيلة المؤقتة هى حوالى 60 قتيلا ونحو 50 جريحا.

وبحسب المصادر فإن ما لا يقل عن 55 شخصا قتلوا فى مكان الحادث وتوفى 4 آخرون متأثرين بجراحهم فى المراكز الصحية.



وقال شهود عيان، إن الانفجار وقع بموقع للتنقيب عن الذهب عندما اشتعلت النيران فى متفجرات مخزنة فى الموقع.