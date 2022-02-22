الخارجية الأمريكية تأمر بقية موظفيها بـ مغادرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل وكالة بلومبرغ على "تويتر"، إن السفارة الأمريكية فى أوكرانيا قد انتقلت فى السابق من كييف إلى مدينة لفيف الغربية، والآن ينتقلون إلى بولندا".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بين الأميركيين ومنطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، اعترفت روسيا باستقلالهما.
ويحظر الأمر التنفيذى الاستثمارات الجديدة لأى أمريكى أينما كان، و"استيراد أى سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقبل أسبوع، أعلن وزير الخارجية الأميركى أنتونى بلينكن، أن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى لفيف غربى البلاد، فى مواجهة "التسارع اللافت" لانتشار القوات الروسية عند الحدود.
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