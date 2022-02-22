عاجل.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، عقب إعلان روسيا استقلال لوجنسك ودونيستك المواليتين لها في شرق أوكرانيا. وكان قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال منطقتى لوجنسك ودونيستك عن أوكرانيا قد أثار عاصفة من الجدل فى أوساط حلف الناتو والبيت الأبيض، وسط قلق عالمى متزايد باحتمالات اندلاع حرب وغزو روسى للأراضى الأوكرانية.

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