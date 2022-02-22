إجراء عاجل من مجلس العموم الكندى بشأن احتجاجات سائقى الشاحنات

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس العموم الكندى، منذ قليل، على استخدام الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ، ردا على الحصار الذى يفرضه سائقو الشاحنات ومناصروهم فى أوتاوا وعند المعابر الحدودية.





ويضمن هذا الإجراء استمرار استخدام السلطات الحكومية الفيدرالية لحقوقها الواردة فى القانون للتصدى لـ احتجاجات سائقى الشاحنات فى كندا. وجرى تمرير القانون بأغلبية 185 صوتا من أعضاء مجلس العموم مقابل 151 صوتا معارضا. وجاء التصويت بناء على اقتراح قدمته الحكومة الفيدرالية بعد قرارها باستدعاء سلطات الطوارئ التى لم تستخدم من قبل، بعد احتجاجات سائقى الشاحنات فى كندا والتى استمرت أسابيع نظمتها ما تُسمى بـ"قافلة الحرية"، المعارضة لأوامر فرض الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا. جدير بالذكر، أن قانون الطوارئ يخضع لميثاق الحقوق والحريات، ويجب أن يحترم أى إجراء يتم اتخاذه من خلال القانون الحقوق الدستورية للكنديين.

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