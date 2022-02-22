sbis.hrsd.gov.sa شروط الضمان المطور الجديد للمتزوجة والعاطل عن العمل من غير القادرين في المملكة، حيث تم تطوير منظومة الاستحقاق القديمة لتشمل فئات كبيرة من ابناء الشعب كما تم تطوير شروط استحقاق عدد من الفئات ليتم وصول الدعم فقط للمستحقين، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة شروط الاستحقاق وخطوات التسجيل عبر رابط الضمان المطور الجديد.

sbis.hrsd.gov.sa شروط الضمان المطور الجديد 1443 المتزوجة والعاطلين ونزول راتب مارس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من التطويرات في منظومة الدعم بمنصة الدعم والحماية، وباجتماع أعضاء الوزارة وبقرار سامي من جلالة خادم الحرمين تم شمول أعداد أكبر من المواطنين الغير قادرين ماليا على الوفاء بكافة التزامات الحياة، مثل الإيجار السكني وفواتير الكهرباء الشهرية وأيضا مصروفات التعليم، بالحصول على الدعم المطلوب حسب الدخل الشهري للفرد وللأسرة.

موعد إيداع راتب الضمان الجديد (رجب – مارس)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توحيد مواعيد صرف مستفيدي الضمان بالنظام القديم مع مستفيدي الصرف بالمرحلة الأولى والثانية عبر رابط الضمان الاجتماعي المطور ، ليتم إعلان موعد نزول الراتب الشهري في 30 رجب 1443 الموافق 3 مارس 2022.

الحد الماتع للضمان حسب الدخل الشهري (الفرد – الأسرة)

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

شروط تسجيل الضمان المطور للمتزوجة والعاطل