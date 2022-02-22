مندوب روسيا: قرار بوتين بـ استقلال دونيتسك ولوجانسك لم يكن خطوة مفاجئة

جدة - نرمين السيد - جاء هذا، خلال كلمته أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى، والمنعقد حاليا، حول التطورات التى تشهدها أوكرانيا، بناء على دعوة من مندوب كييف.

ومن جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "مزق" اتفاقيات مينسك باعترافه باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك.

وأضافت المندوبة الأمريكية، فى اجتماع لـ مجلس الأمن الدولى فجر اليوم الثلاثاء: "مزق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم اتفاقات مينسك، ونحن أوضحنا أننا لا نعتقد أنه سيتوقف عند هذا الحد".

وردا على تصريحات الرئيس الروسى حول سعى كييف للحصول على أسلحة نووية من الدول الغربية، قالت توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يعتزمون تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، وأوكرانيا لا تريد ذلك".