مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن: بوتين مزق اتفاقية مينسك ويريد غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال كلمتها فى اجتماع مجلس الأمن الدولى الطارئ، والذى عقد، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك، حسبما نقلت وكالة روسيا اليوم.

وأضافت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "مزق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم اتفاقات مينسك، ونحن أوضحنا أننا لا نعتقد أنه سيتوقف عند هذا الحد".

وعن تصريحات الرئيس الروسى حول سعى أوكرانيا للحصول على أسلحة نووية من الدول الغربية، قالت توماس غرينفيلد: "الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يعتزمون تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، وأوكرانيا لا تريد ذلك".

واعتبرت أن اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك هو إعداد لمحاولة روسية لخلق ذريعة لـ غزو أوكرانيا.