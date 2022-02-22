اليابان تدين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"- إن: "تصرف روسيا ينتهك سيادة أوكرانيا ووحدتها، وينتهك القانون الدولى ولا يمكن السماح به".

وأضاف أن اليابان ستراقب التطورات عن كثب وبقلق بالغ وستعمل مع دول مجموعة السبع الأخرى والمجتمع الدولى لتنسيق الردود بما فى ذلك العقوبات.

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وأضاف رئيس الوزراء أنه فى حالة غزو روسيا لأوكرانيا، فإن اليابان سترد أيضا مع العمل مع أعضاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه بأن بعض المواطنين اليابانيين فى أوكرانيا سيغادرون، لكن كثيرين آخرين بما فى ذلك أولئك الذين لديهم أفراد من أسر أوكرانية مصممون على البقاء.

وأكد أن الحكومة ستواصل من خلال السفارة اليابانية دعوة المواطنين اليابانيين للمغادرة، حيث أصبح الوضع متوترا بشكل متزايد.

وفى السياق ذاته، أدان وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى الخطة الروسية معتبرها تمثل: "انتهاكًا لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي".

وقال هاياشى -فى مؤتمر صحفى، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- إن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولى، بما فى ذلك مجموعة الدول السبع، لترتيب "استجابة قاسية" لروسيا "بما فى ذلك العقوبات".