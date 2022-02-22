التحالف: تدمير أهداف عسكرية بالبيضاء وسط اليمن

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، صباح اليوم، قال التحالف، إنه "لحماية المدنيين من العمليات العدائية، سنستمر فى تنفيذ الضربات الجوية الواسعة"، لافتًا إلى يجرى "التحضير لعملية عسكرية واسعة"، مهددًا الحوثيين بأنهم سيتحملون "نتائج سلوك استهداف المدنيين".
وتأتى تحركات التحالف فى البيضاء، بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاثة فى حالة حرجة، جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة، أُطلقت صوب مطار جازان جنوب غرب المملكة.
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