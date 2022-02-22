ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 176 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة البرازيلية، فى بيان، وفقا لما أوردته قناة "فرانس 24" أن 112 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين، فيما تواصل عناصر الإنقاذ البحث عن مفقودين بين الأوحال والأنقاض التى خلفتها أمطار غزيرة الأسبوع الماضى.

وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 24 شخصا فى الساعات الأولى للعواصف، كما تم إجلاء 847 شخصا على الأقل إلى مراكز إيواء.

وتعد تلك الحصيلة هى الأسوأ للعواصف التى ضربت المدينة السياحية فى جنوب شرق البلاد، وتسببت الأمطار بالبرازيل فى مقتل عشرات الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة فى ولايات باهيا وميناس جيرايس وساو باولو، حيث يؤكد الخبراء أن الأمطار تفاقمت بسبب تغير المناخ.