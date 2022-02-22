جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة البرازيلية، فى بيان، وفقا لما أوردته قناة "فرانس 24" أن 112 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين، فيما تواصل عناصر الإنقاذ البحث عن مفقودين بين الأوحال والأنقاض التى خلفتها أمطار غزيرة الأسبوع الماضى.
وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 24 شخصا فى الساعات الأولى للعواصف، كما تم إجلاء 847 شخصا على الأقل إلى مراكز إيواء.
وتعد تلك الحصيلة هى الأسوأ للعواصف التى ضربت المدينة السياحية فى جنوب شرق البلاد، وتسببت الأمطار بالبرازيل فى مقتل عشرات الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة فى ولايات باهيا وميناس جيرايس وساو باولو، حيث يؤكد الخبراء أن الأمطار تفاقمت بسبب تغير المناخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 176 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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