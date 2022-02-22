قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف صيادى العصافير فى خان يونس

جدة - نرمين السيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى مواطنين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، فى شرق محافظة خان يونس، حيث أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين من صيادى العصافير.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت مصادر محلية وشهود عيان فى خان يونس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه فلسطينيين من صيادى العصافير فى شرق بلدة خزاعة، شرق خان يونس، فى جنوب قطاع غزة. وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية المحتلة أجبرت صيادى العصافير على مغادرة المنطقة، دون الإبلاغ عن إصابات فى صفوفهم.

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