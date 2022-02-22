مفاجئة طريقة تحويل اى نوع من المعكرونة الى بطاطس شيبس مقرمشة ولذيذه

تعتبر فكرة تحويل المكرونة إلى شيبس من الأفكار التي جعلت الكثير من الأمهات تطمئن على صحة أطفالها فأصبح من السهل الأن تحويل المكرونة إلى شيبس ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحويل كيس المكرونة إلى شيبس.

طريقة تحويل كيس المكرونة إلى شيبس

يتم تحويل كيس المكرونة إلى شيبس بخطوات بسيطة للغاية، وايضا يمكن استخدام هذه الطريقه في المنزل بكل سهوله وبمقادير غير مكلفة وبسيطة وتلك المقادير تكمن في كلًا من التالي:

المكونات:

نصف كيلو من المكرونة. لتر من المياه. زيت. ملعقة من الكركم. فلفل أسود. دقيق. نشا أبيض. كاري. توابل دجاج.

خطوات تحويل كيس المكرونة إلى شيبس

يتم تحضير كيس المكرونة إلى شيبس باتباع خطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك الخطوات تكمن في كلًا من التالي: