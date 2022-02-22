البرلمان اليابانى يوافق على ميزانية بـ 107.6 تريليون ين للسنة المالية 2022

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أن إجماع اليوم أصبح ثانى أسرع إجماع لميزانية أولية، من قبل مجلس النواب بموجب دستور اليابان بعد الحرب، بعد إقرار 19 فبراير للميزانية المالية لعام 1999، وستحقق الموازنة المرتقبة رقما قياسيا للسنة العاشرة على التوالى، ارتفاعا من 106.61 تريليون ين الأولية للعام المالى 2021، وبعد الموافقة سيتم مناقشة الميزانية من قبل مجلس المستشارين، حيث ينص الدستور على التشريع التلقائى للميزانية بعد 30 يوما من إرسالها إلى مجلس الشيوخ.
وفى خطوة نادرة، دعم "الحزب الديمقراطى اليابانى" المعارض مشروع الموازنة، بالإضافة إلى الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطى الليبرالى بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وشريكه الأصغر حزب كوميتو الذى يسيطر على مجلسى البرلمان، وصرح يويشيرو تاماكى، زعيم الحزب الديمقراطى، للصحفيين يوم أمس بأن حزبه اتخذ قرار دعم الموازنة بعد أن قال كيشيدا إنه سيفكر فى إعادة "بند تحفيزى" بتعليق مؤقت لفرض ضرائب على البنزين كإجراء للحد من ارتفاع أسعار النفط.
وبموجب الميزانية الأولية للسنة المالية المقبلة، سيتم إنفاق أكبر مبلغ على الإطلاق قدره 36.27 تريليون ين على خدمات الضمان الاجتماعى لسكان اليابان الذين يتقدمون فى السن بسرعة، بزيادة حوالى 440 مليار ين عن العام السابق ويمثل ذلك أكثر من ثلث إجمالى الإنفاق القوم
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