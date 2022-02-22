طريقة لفتح المجاري المسدودة بمكونات من المنزل

إليكم طريقة لفتح المجاري المشدودة بمكونات طبيعية متوفرة في المنازل؛ حيث تعتبر مشكلة انسداد المجاري من أكثر الأمور المزعجة للسكان لأنها تسبب عدم حركة الماء وبالتالي صدور روائح كريهة غير مرغوب فيها، ولكن يمكن فتح المجاري بطريقة منزلية باستخدام بيكينج صودا ومكونات أخرى سوف نذكرها لكم خلال هذا المقال.

طريقة فتح المجاري المسدودة

قد تساعد خلطة البايكنج صودا والخل في فتح المجاري المسدودة للتخلص من هذه المشكلة ويتم تحضيرها واستخدامها بالطريقة التالية:

تستخدم خلطة البايكنغ صودا والخل كطريقة ناجحة وطبيعية لفتح المجاري.

يتم تجهيز هذه الخلطة من أجل تذويب الدهون والتراكمات وبالتالي تسليك الأنابيب ومجاري الصرف الصحي.

لاستخدام خليط البيكنج صودا والخل استخدمي المكونات التالية:

كمية من الماء المغلي بحسب الحاجة.

كوب من الماء.

نصف كوب من البيكنج صودا.

كوب من الخل.

من أجل استخدام هذا الخليط لتسليك المجاري يمكن اتباع الخطوات التالية:

نسكب كمية وفيرة من الماء المغلي في أنبوبة الصرف الصحي.

نضيف نصف كوب من البيكنج صودا في أنبوبة الصرف الصحي ثم نتركه لمدة خمس دقائق.

نضيف كل من الماء الساخن والخل ثم نترك المزيج لمدة عشر دقائق ونتركها حتى تتفتت الدهون ويتم فتح المجاري.

نفتح الماء الساخن لفترة في الأحواض والحمامات حتى تمر في المواسير وتخلصها من الرواسب.

كيف يمكن منع انسداد المجاري

يمكن منع مشكلة انسداد المجاري وحماية المكان من الآثار السلبية الناتجة عن حدوثها وذلك باتباع الأمور التالية: