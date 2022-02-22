إصابة فلسطينى واعتقال 10 بينهم أطفال فى عدوان إسرائيلى جديد بالضفة

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت المصادر الفلسطينية إن "قوات الاحتلال أصابت شابًا فى منطقة الوجه، عقب اندلاع مواجهات خلال اقتحامها المخيم، ونقل على إثرها إلى المستشفى"، مضيفة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 10 فلسطينيين، بينهم طفلان، عقب حملة دهم وتفتيش لمنازلهم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت مواطنين فلسطينيين فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فى شرق محافظة خان يونس، حيث أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين من صيادى العصافير.
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