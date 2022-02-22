عاجل- انتهاك.. الأمم المتحدة تصدر بيانا بشأن أزمة أوكرانيا

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام، أن جوتيريش يعتبر قرار الاتحاد الروسى انتهاكا لوحدة أراضى أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحث جوتيريش جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفورى للأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأشار البيان الأممى إلى أنه تماشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، تظل الأمم المتحدة داعمة على نحو تام لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا.
كما حث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفورى للأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنع أى إجراءات وتصريحات قد تزيد من تصعيد الوضع الخطير فى أوكرانيا وحولها وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمعالجة جميع القضايا سلميا.
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