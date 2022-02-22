الدوما الروسى يصادق على معاهدة التعاون مع دونتيسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيسا الإقليمين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك، وقعوا على هذه المعاهدة أمس الإثنين، عقب إعلان بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.

وفى وقت سابق اليوم، صادق مجلسا الشعب فى الإقليمين على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة تسمح لروسيا بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضى الإقليمين.