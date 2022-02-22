عاجل- لن يهدأوا.. موسكو تهاجم الغرب وأمريكا

وقال لافروف: "لن يتوقف زملاؤنا الأوروبيون والأمريكيون والبريطانيون، ولن يهدأوا حتى يستنفدوا كل ما فى وسعهم لفرض ما يسمونه بعقاب روسيا. وهم بالفعل يهددوننا بكل أشكال العقوبات، أو ما يسمونه الآن بأم العقوبات".
وأضاف وزير الخارجية الروسى: "حسنا، اعتدنا على ذلك. نحن نعلم أنه ستفرض العقوبات بأى حال من الأحوال، بسبب أو بدون سبب".
وكان البرلمان الروسى أقر "اتفاقية الصداقة" مع إقليمى لوجانسك ودونيتسك فى شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اعتراف بلاده رسميا بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، مساء أمس الإثنين، فى خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا فى الأزمة مع كييف.
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