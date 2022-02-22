ألعاب نارية وأبواق السيارات.. مشاهد احتفالات في دونيتسك

شهدت منطقتا دونيتسك ولوغانيسك، مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، احتفالات متفرقة بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الاعتراف بهما دولتين مستقلتين عن أوكرانيا.

ورصدت عدسات المصورين وكاميرات الفيديو إطلاق ألعاب نارية في دونيتسك ولوغانيسك، اللتين تشكلان معا إقليم دونباس، بعيد الإعلان عن قرار بوتن.

وفي منطقة دونيتسك، خرج عدد من السكان ملوحين بالأعلام الروسية، مساء الاثنين، وأطلقوا وابلا من الألعاب النارية، حولت ليل المنطقة إلى نهار.

وفي النهار، خرجت قوافل سيارات تجوب شوارع مدينة دونيتسك، وكانت السيارات تحمل الأعلام الروسية وأشعلت أبواق السيارات.

وكان بوتن أعلن في نهاية مداولات مجلس الأمن القومي الروسي الاعتراف بالمنطقتين التي يسيطر عليهما موالون لموسكو منذ عام 2014.

ومنذ حرب عام 2014، كانت روسيا تدعم الانفصاليين في الإقليم، لكن لم تصل إلى حد الاعتراف بهما دولتين مستقلتين.