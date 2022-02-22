نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 50 ألف بدون كفيل لكل الفئات والقطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح من السهل الحصول على احتياجاتك ومشترياتك المختلفة سواء احتياجاتك الشخصية وأيضاً احتياجاتك المنزلية وأى احتياجات أخرى فيمكن الآن الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن كما أنه متاح هذا التمويل لكل العملاء السعوديين وكذلك غير السعوديين ولكن بشروط ميسرة تم تحديدها.

تمويل شخصي 50 ألف بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل

أى عميل سعودي وأيضاً غير سعودي يستطيع الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر والذى ربما يصل قيمة إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى لدى شركة اليسر بالسعودية ولكن بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر والتى سوف نوضحها لكم وهي

العميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويلي يصل إلى 10000 ريال سعودي كحد أقصى بدون كفيل.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام.

أيضاً لابد أن يكون السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يتجاوز 60 عام كحد أقصى.

كذلك لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى.

حددت شركة اليسر للتمويل بأن العميل لابد أن يقضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مزايا تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر بالسعودية

صمم تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر بمزايا تناسب احتياجات العملاء المختلفة وأيضاً يمتاز بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

يستطيع أيضاً العميل السعودي وأيضاً الغير سعودي طلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر.

كما أن قرض السلع الاستهلاكية من اليسر لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

متاح أيضاً سداد قيمة تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى سنتين.

طريقة طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

السعودي وأيضاً الغير سعودي لديه فرصة الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل وأيضاً طلب التمويل من خلال الإنترنت وملئ نموذج طلب التمويل.