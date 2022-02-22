وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443 الجديدة وشروط الالتحاق بها بالتفصيل

وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443 الجديدة ، مستشفى الملك خالد للعيون من أكبر وأضخم المستشفيات في المملكة العربية السعودية، وعندما تقوم بالإعلان عن إطلاق وظائف للخريجين، تصبح من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث، لمعرفة ما هي الوظائف المطروحة، وما هي شروط وخطوات التقديم، ومن منطلق حرصنا الدائم على توفير كل ما تبحثون عنه قررنا اليوم أن نقدم لكم كل التفاصيل عن وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443 الجديدة، حتى تستطيعوا معرفة كل شيء عنها.

وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443

مستشفى الملك خالد للعيون صرح طبي عظيم بالمملكة العربية السعودية، له اسمًا كفيل بأن يضع الجميع ثقته فيه، وبالطبع الالتحاق بأسرة العمل والفريق الطبي له شرف يتمنى الكل نيله، لذا فور الإعلان عن توفر بعض الوظائف في مستشفى الملك خالد للعيون يحرص جميع الخريجين على معرفة كل ما يخص تلك الوظائف والتي جاءت تلك المرة كالآتي:-

محاسب قانوني:- ومن أجل الالتحاق بالوظيفة يجب أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس قانون.

ومن أجل الالتحاق بالوظيفة يجب أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس قانون. مسئول جدولة والتي يجب فيها أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، أعمال السكرتارية.

والتي يجب فيها أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، أعمال السكرتارية. محاسب عام: مع وجوب حصول المتقدم على بكالوريوس محاسبة أو مالية.

مع وجوب حصول المتقدم على بكالوريوس محاسبة أو مالية. محلل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، إدارة الأداء، إدارة الجودة.

وإدارة الأداء، إدارة الأداء، إدارة الجودة. فني خدمات تعقيم ، وبشرط أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني تعقيم مركزي، بدون خبر، ولكن يشترط أن يكون قد تم تسجيله من قبل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

، وبشرط أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني تعقيم مركزي، بدون خبر، ولكن يشترط أن يكون قد تم تسجيله من قبل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. محلل بيانات و للالتحاق بتلك الوظيفة يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات، الإحصاء، الهندسة، علم البيانات، بالإضافة لضرورة ألا تقل سنوات الخبرة عن عامين.

و للالتحاق بتلك الوظيفة يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات، الإحصاء، الهندسة، علم البيانات، بالإضافة لضرورة ألا تقل سنوات الخبرة عن عامين. صيدلي إكلينيكي.

فني صيدلية.

شروط التقديم على الوظائف الجديدة

تم إصدار الأمر الملكي بإنشاء وتأسيس المستشفى في عام 1979 م، بعد تبرع الحكومة السعودية بقطعة أرض تبلغ مساحتها 2.5 كيلو في مدينة الرياض، عند الحدود الشمالية، ومنذ افتتاح المشفى وهي تعتبر من أهم وأضخم المستشفيات في المملكة، ولقد حددت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالوظائف والتي جاءت كالآتي:-