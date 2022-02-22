عاجل.. إجراء ألمانى تجاه روسيا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوجانسك

وأضاف المستشار أن روسيا بالغت فى أفعالها الأخيرة، وأنه لا يجب التصديق على مشروع خط الغاز بين ألمانيا وروسيا، واصفًا اعتراف روسيا بمنطقتى "دونتسك" و"لوجانسك" بأنه خرق خطير للقانون الدولي.
وتابع شولتز - فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أنه على المجتمع الدولى أن يرد على أفعال روسيا التى وصفها بأنها "غير مبررة"، كما أشاد بأوكرانيا لعدم سماحها لروسيا بأن تستفزها.
يشار إلى أن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز، إذ يعد ثالث أكبر مصدر للطاقة، ويأتى نصفه من روسيا، وقد تتضرر من فرض العقوبات على روسيا، إلا أن شولتز أكد أن بلاده بدأت منذ وقت كبير فى تقليل اعتمادها على الغاز.
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