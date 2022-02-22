ألمانيا: حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى، أولاف شولتس، إن قرار إرسال قوات إلى دونباس يتوقف على تطورات الوضع بأوكرانيا، مضيفا أنه سوف يتم إعادة تقييم الوضع المرتبط بإمدادات الغاز إلى بلادنا.





وتابع المستشار الألمانى، أنه لا يمكن مواصلة مسار ترخيص خط الغاز الروسى نورد ستريم 2 على ضوء التصرفات الروسية الأخيرة. وأشار المستشار الألمانى، وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، إلى أنه حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق العقوبات على روسيا. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع مرسومين باستقلال ما يسمى "جمهوريتى دونيستك ولوجانسك الشعبيتين" شرق أوكرانيا، وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الدفاع بضمان "تنفيذ مهام حفظ السلام" فى هاتين المنطقتين.

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