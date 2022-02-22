عاحل- «هجوم شامل».. جونسون يتحدث لمجلس العموم حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ألقى رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، كلمة فى مجلس العموم البريطانى، اليوم الثلاثاء، حذر فيها من أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يتحجج بذرائع لشن هجوم شامل ضد أوكرانيا، ومعلنًا أن بلاده ستواصل توجيه الدعم المالى لأوكرانيا.





وبحسب المؤتمر الصحفى الذى بثته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، قال جونسون إن بريطانيا تملك العزم للدفاع عن حلفائها فى الناتو، لافتًا إلى أن حكومته ضاعفت عدد قواتها فى أستونيا، وسيضاعف العدد مرة ثانية إذا طلب الناتو ذلك فى مواجهة روسيا.

وأشار رئيس الوزراء البريطانى، إلى أنه عليهم أن يستعدوا لأزمة متضاعفة حال وقوع الغزو الروسى على أوكرانيا، مشددًا على قناعتهم بأنهم لن يسمحوا لبوتين بأن يعيدهم إلى عالم تسيطر عليه التعسف.

وأضاف جونسون: "نعرف أن مغامرات بوتين فى أوكرانيا يجب أن تفشل، ويجب علينا أن نسهم فى إفشالها، وسيتطلب ذلك عزمًا وإصرارًا من التحالفات الغربية"، متابعًا: "علينا الآن أن نفكر بأصدقائنا فى أوكرانيا الذين لا يهددون أحد، ويريدون أن يعيشوا فى سلام".