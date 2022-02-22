سُمع دوري 6 انفجارات على الأقل، الثلاثاء، في مدينة دونيتسك، عاصمة منطقة انفصالية تحمل الاسم نفسه، في شرقي أوكرانيا.
وذكرت وكالة "رويترز" أنه أمكن سماع دوي ستة انفجارات في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا.
ولم يتضح بعد مصدر الانفجارات لكن مصدرا دبلوماسيا قال وقت سابق إن القصف استؤنف على خط التماس بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وكانت هذه المنطقة مسرحا لدخول عدد كبير من الآليات العسكرية الروسية، بعدما أعلنت موسكو أنها تعترف بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا دولتين مستقلتين.
وجاء ذلك بعدما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من قواته "حفظ السلام" في المنطقتين، مما أثار احتجاج أوكرانيا والغرب.
ومن جانبه، سجل الجيش الأوكراني سجل في الساعات الـ24 الماضي، 84 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب الانفصاليين في شرق أوكرانيا، بما في ذلك أسلحة يحظر استخدامها طبقا لاتفاقيات مينسك.
وقال إن جنديين قتلا وأصيب 12 آخرون من جرا الاشتباكات المتقطعة مع الانفصاليين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة أوكرانيا.. سماع دوي 6 انفجارات في دونيتسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.