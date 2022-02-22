فيديو.. ملك الأردن يشارك في تمرين للقوات الخاصة

شارك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الاثنين، القوات الخاصة في تمرين "ضربة الصقور"، الذي يحاكي سيناريو القضاء على عناصر إرهابية ومهربين.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد كان في استقبال الملك لدى وصوله الموقع، رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة.

ويسعى التمرين، الذي تضمن تنفيذ مهارات الاستطلاع من قبل القناصين ومعالجة الأهداف الطارئة، إلى تعزيز مفهوم إسناد وحدات حرس الحدود من قبل القوات الخاصة.

كما تضمن التمرين مشاركة قوة اقتحام أرضية، ورمايات من أسلحة خفيفة ومتوسطة وأسلحة م/د، وقوة جوية من الطائرات العمودية "بلاك هوك" و "ليتل بيرد"، لتنفيذ عمليات الاعتراض الجوي على أهداف تتمثل بآليات حادت عن منطقة الهدف.

وذكرت "بترا" أن المشاركين في التمرين، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أظهروا دقة ومهارة عاليتين في تنسيق المهام والواجبات.

وأشاد الملك بجهود تنسيق العمليات المشتركة والاحترافية العالية في إصابة الأهداف، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وسلاح الجو الملكي.